منخفض مداري محتمل في بحر العرب الأسبوع المقبل
يرصد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة حالياً وجود نظام ضغط منخفض من المتوقع أن يتعمق إلى منخفض مداري خلال الأسبوع المقبل.
وحذر المركز المواطنين والمقيمين من تشكل منخفض جوي جنوب بحر العرب بالقرب من السواحل الغربية للهند، ومن المتوقع أن يتحرك نحو وسط بحر العرب ويزداد عمقا يومي 14 و15 أكتوبر.
وتشير الخرائط التي اطلعت عليها الهيئة إلى وجود هذه الظاهرة الجوية بالقرب من السواحل الغربية للهند.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الظواهر الاستوائية عادة ما تشهد العديد من التغيرات السريعة والمفاجئة، وأنه سيقوم بتحديث الوضع بشكل دوري.
وأضافت الهيئة أن دقة المعلومات بشأن شدة الوضع ومساره سترتفع بعد تطوره.
وهناك مساران محتملان للمنخفض المداري المتوقع - التحرك غربًا نحو وسط بحر العرب ثم نحو السواحل الوسطى لسلطنة عمان أو التحرك غربًا إلى الجنوب الغربي نحو وسط بحر العرب ثم نحو سقطرى.