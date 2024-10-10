منخفض مداري محتمل في بحر العرب الأسبوع المقبل

وحذر المركز المواطنين والمقيمين من تشكل منخفض جوي جنوب بحر العرب بالقرب من السواحل الغربية للهند، ومن المتوقع أن يتحرك نحو وسط بحر العرب ويزداد عمقا يومي 14 و15 أكتوبر.

وتشير الخرائط التي اطلعت عليها الهيئة إلى وجود هذه الظاهرة الجوية بالقرب من السواحل الغربية للهند.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الظواهر الاستوائية عادة ما تشهد العديد من التغيرات السريعة والمفاجئة، وأنه سيقوم بتحديث الوضع بشكل دوري.