"كهرباء دبي"توضح إجراءات السلامة قبل موسم الأمطار

وللتأكد من حصول السكان على المعلومات الجيدة خلال موسم الأمطار، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي نصائح وإرشادات من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني.