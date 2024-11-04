"كهرباء دبي"توضح إجراءات السلامة قبل موسم الأمطار
أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي إيعازاً يوم الاثنين تحثّ فيه سكان دبي على اتخاذ التدابير الاحترازية قبل موسم الأمطار لضمان استمرار إمدادات الكهرباء.
وطلبت من العملاء اتخاذ خطوات استباقية لتجنب أي أعطال أو انقطاعات داخلية، وضمان إمدادات الطاقة آمنة ومتصلة.
وقدمت الهيئة نصائح للمواطنين لضمان سلامتهم من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
أكدت الهيئة على أهمية الاستعانة بفني كهربائي مؤهل لإجراء الصيانة الدورية.
من الضروري التأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية الخارجية والألواح وصناديق العدادات مقاومة للماء ومعزولة بشكل صحيح.
حثت الهيئة العملاء أيضاً على إغلاق لوحات الكهرباء بشكل آمن واستبدال الغطاء الزجاجي لعداد الكهرباء في حالة كسره.
يجب على العملاء أيضاً سد أي فتحات في القنوات الكهربائية الموجودة على السطح وفحص كابلات التأريض لضمان إمداد الطاقة بشكل مستقر وآمن.
وفي حالة حدوث أي طارئ فني، يمكن للعملاء الاتصال بالهيئة على الرقم 991.
وللتأكد من حصول السكان على المعلومات الجيدة خلال موسم الأمطار، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي نصائح وإرشادات من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني.