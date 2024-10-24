عاصفة غبار وأمطار غزيرة وبرق في أبوظبي والشارقة
شهدت بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة عاصفة ضخمة، الأربعاء، أدت إلى تشكيلات متعددة تشبه الأعاصير.
وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رملية وبردية على أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. وحذرت السلطات في أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في العين، ونشرت نصائح السلامة التي يجب على السائقين اتباعها.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، تشكل سحب غبارية ضخمة تشبه الأعاصير في مدينة كلباء بإمارة رأس الخيمة، كما شوهدت أمطار غزيرة تهطل على المنطقة، فيما شوهدت تشكيلات غبارية ضخمة تدور في أرجاء المكان.
وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية البرق يضرب الأرض بينما كانت السيارات متوقفة على الطريق قبيل العاصفة الضخمة. وفي الفيديو أدناه، شاهد عموداً ضخماً من الغبار يرتفع فوق بعض المركبات والأشخاص الذين كانوا منتشرين على الطريق المؤدي إليه.
وفي توقعات سابقة، قالت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات، إن كتلة هوائية رطبة ستتحرك من بحر العرب باتجاه الدولة، يومي الخميس والجمعة.
ويتزامن ذلك مع امتداد نظام الضغط المنخفض الضعيف في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا مما يؤدي إلى تشكل بعض السحب الحملية.