عاصفة غبار وأمطار غزيرة وبرق في أبوظبي والشارقة

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية البرق يضرب الأرض بينما كانت السيارات متوقفة على الطريق قبيل العاصفة الضخمة. وفي الفيديو أدناه، شاهد عموداً ضخماً من الغبار يرتفع فوق بعض المركبات والأشخاص الذين كانوا منتشرين على الطريق المؤدي إليه.