طقس غائم وتحذير من الضباب في الإمارات اليوم

وبينما تشهد البلاد درجات حرارة شتوية أكثر برودة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق، أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطبًا بحلول ليلة السبت وصباح الأحد. وقد يؤدي هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تشكل الضباب أو الرذاذ فوق بعض المناطق الغربية.