الطقس
طقس غائم وتحذير من الضباب في الإمارات اليوم
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان
يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2018، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وبينما تشهد البلاد درجات حرارة شتوية أكثر برودة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في بعض المناطق، أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطبًا بحلول ليلة السبت وصباح الأحد. وقد يؤدي هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تشكل الضباب أو الرذاذ فوق بعض المناطق الغربية.
تم إصدار تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب حتى الساعة 10 صباحًا في المناطق الموضحة على الخريطة على النحو التالي:
وتهب على البلاد رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.