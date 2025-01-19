طقس غائم وأمطار متوقعة في الإمارات مع انخفاض الحرارة
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الأحد سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على الجزر وبعض المناطق الشمالية.
وأضاف أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مع احتمال سقوط أمطار.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 26 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية في أبو ظبي، و17 درجة مئوية في دبي، و7 درجات مئوية في المناطق الداخلية مثل غازيورة.
وأصدرت المركز تنبيها باللون الأصفر للبحر الهائج، ويستمر التنبيه حتى الساعة 7.50 مساء يوم الأحد.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين في بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو السحب، وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و80 في المائة في أبوظبي ودبي.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.