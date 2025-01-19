طقس غائم وأمطار متوقعة في الإمارات مع انخفاض الحرارة

وأضاف أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مع احتمال سقوط أمطار.