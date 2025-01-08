طقس غائم جزئياً وفرصة لهطول أمطار مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات من تشكل الضباب في عدة مناطق من إمارة أبوظبي، حيث قد تنخفض الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر بسبب تشكل الضباب. وحثت الهيئة السائقين على التباطؤ والالتزام بالسرعة المحددة على بعض الطرق الخارجية في إمارة أبوظبي.