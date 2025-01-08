طقس غائم جزئياً وفرصة لهطول أمطار مساء اليوم
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مختلف مناطق الدولة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، ومع تقدم النهار تزداد كميات السحب خاصة في المساء مع احتمال سقوط أمطار في بعض المناطق.
وتظل درجات الحرارة معتدلة طيلة اليوم، مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال الليل وفجر الخميس خاصة في المناطق الداخلية، وقد يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى شعور بعض السكان بعدم الراحة في تلك المناطق.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات من تشكل الضباب في عدة مناطق من إمارة أبوظبي، حيث قد تنخفض الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر بسبب تشكل الضباب. وحثت الهيئة السائقين على التباطؤ والالتزام بالسرعة المحددة على بعض الطرق الخارجية في إمارة أبوظبي.
ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانا خاصة على المناطق الساحلية والمفتوحة، ومع حلول الليل يصبح البحر مضطربا في الخليج العربي، في حين يظل بحر عمان خفيفا طوال اليوم.
وتسجل درجات الحرارة في المناطق الداخلية 28 درجة مئوية، وفي أبوظبي 26 درجة مئوية ودبي 27 درجة مئوية.
ويتوقع السكان أن يكون الطقس اليوم الخميس مماثلا، مع استمرار الرطوبة في ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق المناطق الداخلية. وقد تستمر الغيوم في التراكم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق.