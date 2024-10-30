طقس غائم جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة اليوم
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، متوقعاً أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وأن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق البحر.
ويتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج مساء في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان، وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر من اضطراب البحر في الخليج العربي.
تم تنبيه السكان بشأن الأحداث الجوية الخطيرة المتوقعة وتم تحذيرهم من ضرورة توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الخارجية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 37 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتتراوح نسب الرطوبة بين 90% في المناطق الداخلية و15% في المناطق الجبلية.