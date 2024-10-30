طقس غائم جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، متوقعاً أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وأن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق البحر.

ويتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج مساء في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان، وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر من اضطراب البحر في الخليج العربي.