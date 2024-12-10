طقس غائم جزئيًا وأمطار محتملة في شمال الإمارات

وسجلت دائرة الأرصاد الجوية انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، مما يقدم بعض الأخبار الجيدة مع اقتراب فصل الشتاء. قد يواجه السكان ظروفًا رطبة طوال الليل وحتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب في المناطق الداخلية، مما قد يؤثر على الرؤية.