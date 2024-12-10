طقس غائم جزئيًا وأمطار محتملة في شمال الإمارات
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرات نظام ضغط سطحي ضعيف يتحرك من الشرق، يكمله امتداد لنظام الضغط العالي في الهواء العلوي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المزيج إلى مزيج من السماء الصافية إلى الغائمة جزئيًا في جميع أنحاء المنطقة.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والجزر زيادة في الغطاء السحابي، مع احتمال هطول أمطار، بحلول وقت متأخر من الليلة وصباح الأربعاء.
وسجلت دائرة الأرصاد الجوية انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، مما يقدم بعض الأخبار الجيدة مع اقتراب فصل الشتاء. قد يواجه السكان ظروفًا رطبة طوال الليل وحتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب في المناطق الداخلية، مما قد يؤثر على الرؤية.
وتظل الرياح عموما خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد حدتها أحيانا، ومن المتوقع أن تبقى الأحوال البحرية هادئة، مع اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، مما يجعله مناسبا للأنشطة البحرية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر، محذرة السائقين من الضباب في أقصى مدينة أبوظبي، ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية في مدينة السلع إلى أقل من 1000 متر.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة حول 28 درجة مئوية في دبي، و27 درجة مئوية في أبوظبي، مع وصول مستويات الرطوبة إلى 75 في المائة.