طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر اليوم السبت 8 فبراير، بسبب البحر الهائج والرياح القوية التي تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.
وتم إصدار التنبيه باللون الأصفر من الساعة 6 صباحاً وسيستمر حتى الساعة 10 مساءً اليوم. يعني التنبيه باللون الأصفر أنه يجب على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد عند المشاركة في أنشطة خارجية.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر يوم السبت ستكون مضطربة ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في بحر عمان من الساعة 6.10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً في الخليج العربي.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار.
وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية وقد تصل إلى 27 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ومن المرجح أن تشهد دبي درجة حرارة قصوى تبلغ 25 درجة مئوية ودرجة حرارة دنيا 13 درجة مئوية؛ وقد تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية خلال النهار وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية في الليل.
ويستمر الطقس رطبا ليلا وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
وبحسب التوقعات، ستهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أنحاء البلاد تتراوح بين 15 و25 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.