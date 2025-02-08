طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات

وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية وقد تصل إلى 27 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ومن المرجح أن تشهد دبي درجة حرارة قصوى تبلغ 25 درجة مئوية ودرجة حرارة دنيا 13 درجة مئوية؛ وقد تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية خلال النهار وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية في الليل.