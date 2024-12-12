طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم

وتظل الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س، وتهب الرياح عموما من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي، ويبقى البحر هادئا في الخليج العربي وبحر عمان، مع أمواج خفيفة طوال اليوم.