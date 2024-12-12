طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم
بعد أن شهدت بعض أجزاء من الإمارات العربية المتحدة أمطاراً خفيفة وسماء غائمة جزئياً يوم الأربعاء، وخاصة في المناطق الشرقية والشمالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية ظروفاً مماثلة في جميع أنحاء الدولة يوم الخميس.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مدار اليوم.
ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة فوق البحر والجزر القريبة، كما سيصبح الطقس أكثر رطوبة خلال الليل، وهناك احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية بحلول صباح الجمعة.
وتظل الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س، وتهب الرياح عموما من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي، ويبقى البحر هادئا في الخليج العربي وبحر عمان، مع أمواج خفيفة طوال اليوم.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مختلف أنحاء الإمارات بين 24 و28 درجة مئوية، مع تفاوت مستويات الرطوبة، حيث ستشهد المناطق الساحلية رطوبة أعلى، في حين قد تشهد المناطق الداخلية مستويات أقل قليلاً.