طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة متوقعة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الإمارات، الجمعة، غائما جزئيا مع احتمال غبار عالق في بعض الأحيان.

كما من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة خلال الليل وصباح السبت.