طقس غائم جزئياً وأمطار خفيفة متوقعة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الإمارات، الجمعة، غائما جزئيا مع احتمال غبار عالق في بعض الأحيان.
كما من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة خلال الليل وصباح السبت.
وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، سيكون الطقس في دبي وأبوظبي مشمساً في معظمه، مع توقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 29 و14 درجة مئوية.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم كانت 2.5 درجة مئوية عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في ركنة بالعين.
ومع ذلك، ورغم هذا الانخفاض في درجات الحرارة، فإن الطقس في عموم البلاد سيكون رطباً ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الغربية الداخلية.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا، تتحول إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة على أنحاء البلاد، وقد تشتد الرياح لتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة أحيانا.
ويكون البحر متوسطا، يتحول تدريجيا إلى مضطرب مساء غربا في الخليج العربي، وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.