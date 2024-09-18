الطقس
طقس غائم جزئياً نهاراً مع احتمال تشكل الضباب ليلاً
تتراوح درجات الحرارة بين 29 و38 درجة مئوية في أبوظبي وبين 28 و37 درجة مئوية في دبي.
يتوقع أن يستمر الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم جزئيا. وبحلول فترة ما بعد الظهر، قد تظهر السحب الحملية باتجاه الشرق.
ويسود طقس رطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة باتجاه الغرب، وقد تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية والجزر، بينما قد تنخفض إلى 15% في الجبال.
وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و38 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 28 و37 درجة مئوية في دبي.
وتستمر فرص تشكل الضباب والضباب خلال الليل وصباح الغد، كما تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.