طقس غائم جزئياً نهاراً مع احتمال تشكل الضباب ليلاً

يتوقع أن يستمر الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم جزئيا. وبحلول فترة ما بعد الظهر، قد تظهر السحب الحملية باتجاه الشرق.

ويسود طقس رطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة باتجاه الغرب، وقد تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية والجزر، بينما قد تنخفض إلى 15% في الجبال.