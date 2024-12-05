طقس صحو وتحذير باللون الأصفر من الضباب في الإمارات

ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق، خاصة المناطق الغربية. وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و75 في المائة في أبوظبي وبين 35 و65 في المائة في دبي.