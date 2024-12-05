طقس صحو وتحذير باللون الأصفر من الضباب في الإمارات
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئيا أحيانا.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأصدرت الهيئة تنبيها باللون الأصفر للضباب، قائلة إن هناك "احتمالا لتشكل الضباب مع تدني الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان".
تم إصدار التنبيه للمنطقة الموضحة في الخريطة أدناه:
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 30 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 28 درجة مئوية في أبوظبي و27 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تصل درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في أبو ظبي، و19 درجة مئوية في دبي، و8 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق، خاصة المناطق الغربية. وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و75 في المائة في أبوظبي وبين 35 و65 في المائة في دبي.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.