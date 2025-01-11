طقس صحو غائم جزئياً وتحذيرات من الضباب في الإمارات

ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و85 في المائة في أبوظبي، وبين 40 و90 في المائة في دبي.