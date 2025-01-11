طقس صحو غائم جزئياً وتحذيرات من الضباب في الإمارات
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم السبت سيكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا.
وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 26 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 25 درجة مئوية في أبوظبي و26 درجة مئوية في دبي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الذي غطى مناطق واسعة من أبوظبي حتى الساعة 9:30 صباحًا. ألق نظرة على المناطق المتضررة هنا:
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية في أبو ظبي ودبي، و6 درجات مئوية في المناطق الداخلية مثل سويحان.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و85 في المائة في أبوظبي، وبين 40 و90 في المائة في دبي.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.