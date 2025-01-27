طقس صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات اليوم
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا، بحسب نشرة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأضاف أن السماء قد تكون غائمة أحيانا فوق الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية خاصة أثناء الليل.
ومن المتوقع أن يستمر الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب خلال ساعات الصباح الباكر. ألق نظرة على الخريطة التالية:
ومن المتوقع أن تهب على البحر رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
وفي هذه الأثناء يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ويصبح مضطربا أحيانا في آخر الليل في حين يكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.