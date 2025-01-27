طقس صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات اليوم

ومن المتوقع أن تهب على البحر رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.