طقس رطب ليلاً وصباحاً مع احتمال تشكل الضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم في الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا، فيما سيستيقظ سكان دبي على سماء صافية مقارنة بالأمس، لكنهم سيتمكنون من رؤية السحب.
وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة في بعض المناطق الداخلية من البلاد.
,أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر بسبب اضطراب البحر. وذكر التحذير الذي أصدره المركز: "استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة والبحر الهائج في الخليج العربي مع ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر حتى الساعة 2.30 بعد الظهر يوم الخميس".
كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تشكل الضباب، وهبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية، تنشط أحيانا بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومترا في الساعة وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.
وتشهد دبي درجات حرارة قصوى تصل إلى 24 درجة مئوية ودرجات حرارة دنيا تصل إلى 19 درجة مئوية، كما تشهد أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة درجات حرارة أبرد تصل إلى 23 درجة مئوية ودرجات حرارة دنيا تصل إلى 18 درجة مئوية، وتشهد الشارقة درجات حرارة قصوى تصل إلى 24 درجة مئوية ودرجات حرارة دنيا تصل إلى 18 درجة مئوية.
وشهدت بعض مناطق دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، أمس، أمطاراً خفيفة، واستيقظ السكان على صباح كئيب مع سماء ملبدة بالغيوم.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، إن درجات الحرارة في الإمارات من المتوقع أن تنخفض إلى 12 درجة مئوية خلال الأسابيع المقبلة مع تحول البلاد إلى طقس شتوي أكثر برودة.