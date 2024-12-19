طقس رطب ليلاً وصباحاً مع احتمال تشكل الضباب

,أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر بسبب اضطراب البحر. وذكر التحذير الذي أصدره المركز: "استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة والبحر الهائج في الخليج العربي مع ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر حتى الساعة 2.30 بعد الظهر يوم الخميس".