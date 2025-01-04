الطقس
طقس الإمارات غائم جزئياً اليوم وارتفاع الرطوبة ليلاً
تكون الأمواج معتدلة إلى خفيفة في الخليج العربي وخفيفة في بحر عمان.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في الإمارات ، اليوم السبت 4 يناير، غائما جزئيا إلى غائم جزئيا، ولم ترد أي توقعات بهطول أمطار حتى الآن.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ظهور السحب المنخفضة فوق البحر والمناطق الساحلية.
في حين تستمر البلاد في التمتع بدرجات حرارة شتوية باردة، حيث تشهد بعض المناطق درجة حرارة باردة تبلغ 2.2 درجة مئوية، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة السبت وحتى صباح الأحد، وخاصة في المناطق الداخلية والساحلية.
وتهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.