طقس الإمارات غائم جزئياً اليوم وارتفاع الرطوبة ليلاً

في حين تستمر البلاد في التمتع بدرجات حرارة شتوية باردة، حيث تشهد بعض المناطق درجة حرارة باردة تبلغ 2.2 درجة مئوية، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة السبت وحتى صباح الأحد، وخاصة في المناطق الداخلية والساحلية.