طقس الإمارات: ضباب كثيف ورطوبة عالية في بعض المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح اليوم الاثنين.
أطلقت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها أحمرا، تحذر فيه السكان من تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9.30 صباحا.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وبشكل عام، يتوقع السكان أن يكون الطقس اليوم لطيفاً، لكنه قد يصبح غائماً جزئياً في بعض الأحيان، مع ظهور السحب في المناطق الشرقية والشمالية.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وفي بعض المناطق في أبوظبي مثل سويحان والرويس، قد تصل مستويات الرطوبة إلى ما يصل إلى 90 في المائة.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.