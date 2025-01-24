الطقس
طقس الإمارات: استمرار الأجواء المغبرة والغائمة جزئياً
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس سيكون رطبًا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
يتوقع أن يشهد سكان الإمارات العربية المتحدة غداً أجواء غائمة جزئياً ومغبرة، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لليوم الجمعة 24 يناير.
كما هو الحال في الأيام القليلة الماضية، من المتوقع أن يتحول الطقس إلى رطب ليلاً وصباح السبت في بعض المناطق الداخلية والساحلية. كما تشير نشرة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمالية تشكل الضباب غرباً.
كما يتوقع هبوب رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعة الرياح عادة بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل أحيانا إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.