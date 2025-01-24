طقس الإمارات: استمرار الأجواء المغبرة والغائمة جزئياً

كما هو الحال في الأيام القليلة الماضية، من المتوقع أن يتحول الطقس إلى رطب ليلاً وصباح السبت في بعض المناطق الداخلية والساحلية. كما تشير نشرة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمالية تشكل الضباب غرباً.