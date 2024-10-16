الطقس
طقس الإمارات: أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة اليوم
ستكون حالة الطقس مغبرة مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
من المتوقع تشكل بعض السحب الحملية فوق بعض المناطق خاصة نحو المناطق الشرقية والجنوبية اليوم مصحوبة بهطول الأمطار.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحيانا مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وستصل مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية، وإلى 15 في المائة في المناطق الجبلية.