ضباب ورطوبة مرتفعة ليلاً في المناطق الساحلية للإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم الأحد غائما جزئيا على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الإمارات.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الليل وصباح الإثنين، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.