الطقس
ضباب ورطوبة مرتفعة ليلاً في المناطق الساحلية للإمارات
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في الجبال.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم الأحد غائما جزئيا على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الإمارات.
ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الليل وصباح الإثنين، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.
تكون السماء صافية إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية في المناطق الشرقية والجنوبية.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية، وتصل إلى 39 درجة مئوية في المناطق الداخلية، كما ستصل إلى 38 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.