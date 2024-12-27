ضباب وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات اليوم

وعموما يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س وتصل إلى 35 كلم/س.