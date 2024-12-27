ضباب وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب لليوم الجمعة، محذرة سائقي السيارات من انخفاض الرؤية.
كما نبهت شرطة أبوظبي السائقين أو خفضت السرعات على بعض الطرق وحثتهم على توخي الحذر.
تظهر المناطق التي ستتأثر بتشكل الضباب على الخريطة على النحو التالي:
وعموما يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س وتصل إلى 35 كلم/س.
وتهبط درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في المناطق الجبلية، بينما تنخفض إلى 17 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
وترتفع درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما تصل في أبوظبي ودبي إلى 26 و27 درجة مئوية على التوالي.
يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب على المناطق الغربية.
وتكون الظروف الجوية معتدلة في الخليج العربي وبحر عمان.