ضباب وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم الاثنين، تنبيها باللون الأصفر، محذرا سكان الإمارات من الضباب الذي من شأنه أن يقلل من الرؤية الأفقية حتى الساعة 9:30 صباحا.
وقالت الهيئة إن مدى الرؤية قد ينخفض أكثر في بعض المناطق الداخلية صباح اليوم.
كما أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً، دعت فيه السائقين إلى الالتزام بالسرعات المخفّضة على الطرق واتباع الإرشادات الموضحة على الشاشات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.
وبشكل عام، من المتوقع أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا على أنحاء البلاد، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد إلى بعض مناطق الجنوب، وقد تكون رعدية أحيانا.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
وتسجل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي 37 درجة مئوية، وفي عموم المناطق الجبلية 17 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية 39 درجة مئوية.