ضباب وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات

وبشكل عام، من المتوقع أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا على أنحاء البلاد، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد إلى بعض مناطق الجنوب، وقد تكون رعدية أحيانا.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.