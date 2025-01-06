ضباب وارتفاع درجات الحرارة في الإمارات اليوم
يتوقع بعض سكان الإمارات العربية المتحدة تشكل الضباب اليوم الاثنين 6 يناير، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشارالمركز إلى أن الطقس من المتوقع أن يظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً بوجه عام على مختلف مناطق الدولة.
وبعد أن انخفضت درجات الحرارة إلى ما يقرب من درجة التجمد، حيث شهدت بعض المناطق أدنى درجة حرارة بلغت 1.9 درجة مئوية يوم السبت ووصلت إلى 1.8 درجة مئوية في جبل جيس في رأس الخيمة يوم الأحد، يمكن توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الاثنين.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى أجواء رطبة ليلة الإثنين وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وسيؤدي هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تشكل الضباب.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.