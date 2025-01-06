ضباب وارتفاع درجات الحرارة في الإمارات اليوم

وبعد أن انخفضت درجات الحرارة إلى ما يقرب من درجة التجمد، حيث شهدت بعض المناطق أدنى درجة حرارة بلغت 1.9 درجة مئوية يوم السبت ووصلت إلى 1.8 درجة مئوية في جبل جيس في رأس الخيمة يوم الأحد، يمكن توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الاثنين.