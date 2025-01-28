ضباب وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب في العديد من مناطق الدولة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس عموما صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء غائمة أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية.
من المتوقع أن يشهد المواطنون طقسا رطبا خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
إليكم خريطة شاركها المركز الوطني للأرصاد الجوية على X لإظهار المناطق المتأثرة بالضباب:
وتهب الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة على البلاد، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط، ويصبح مضطربا أحيانا في بحر عمان.