ضباب متوقع اليوم

الطقس

ضباب وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم

بشكل عام، من المرجح أن يكون الطقس جيدًا إلى حد كبير مع تحول السماء إلى غائمة جزئياً وغائمة أحيانًا