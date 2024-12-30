ضباب كثيف ورطوبة مرتفعة في الإمارات اليوم
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول صحواً بوجه عام، مع أجواء غائمة جزئياً.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر للضباب في أجزاء من دبي وأبوظبي كما هو موضح في الخريطة التالية:
وأضافت أن تشكل الضباب سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وبينما تشهد البلاد حاليا درجات حرارة شتوية أكثر برودة، أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطبا بحلول ليلة الاثنين وصباح الاثنين في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن ارتفاع نسبة الرطوبة قد يؤدي إلى تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تتحول إلى شمالية غربية، وتكون الرياح لطيفة تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترا في الساعة، إلا أنها قد تشتد وتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة السرعة، لذا سيكون الخليج العربي وبحر عمان معتدلين.