ضباب كثيف ورطوبة مرتفعة في الإمارات اليوم

ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تتحول إلى شمالية غربية، وتكون الرياح لطيفة تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترا في الساعة، إلا أنها قد تشتد وتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.