ضباب كثيف وتنبيهات باللون الأحمر في أجزاء من الإمارات

صدرت تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب انتشار الضباب في أجزاء من البلاد.

وحذرت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم السبت، من تشكل الضباب في بعض المناطق وانخفاض الرؤية الأفقية التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان.

وفي بعض مناطق البلاد، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر، يحذر السكان من احتمال تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية. فيما يلي خريطة للمناطق التي تم إصدار التنبيهات فيها: