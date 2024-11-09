ضباب كثيف وتنبيهات باللون الأحمر في أجزاء من الإمارات
صدرت تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب انتشار الضباب في أجزاء من البلاد.
وحذرت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم السبت، من تشكل الضباب في بعض المناطق وانخفاض الرؤية الأفقية التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان.
وفي بعض مناطق البلاد، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر، يحذر السكان من احتمال تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية. فيما يلي خريطة للمناطق التي تم إصدار التنبيهات فيها:
وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب باتجاه الشرق بعد الظهر.
وتتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية في الجبال و36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وقد تصل الرطوبة إلى 95% في المناطق الساحلية والجزر، بينما قد تنخفض إلى 15% في الجبال.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدولة، وفي ساعات الليل وصباح الأحد يكون الطقس رطبا مع تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.