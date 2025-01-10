ضباب كثيف وتحذيرات في أبوظبي ودبي وطقس رطب ليلاً
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور سحب منخفضة على المناطق الشمالية والساحلية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب في أجزاء واسعة من أبوظبي ودبي. ألق نظرة على المناطق المتضررة من الضباب في ساعات الصباح الباكر هنا:
ووجهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نصيحة للسائقين بضرورة القيادة ببطء واستخدام مصابيح الضباب والمؤشرات والحفاظ على مسافة آمنة أثناء القيادة.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب.
وبعد ليلة من الأمطار الغزيرة في مناطق عدة، شهدت جزر ياس ورامحان في أبوظبي والسلامة في أم القيوين أمطاراً غزيرة الخميس، لم يرد في نشرة المركز الوطني للأرصاد أي ذكر لهطول الأمطار اليوم.
وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح السبت.
وتوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة تصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.