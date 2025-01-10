ضباب كثيف وتحذيرات في أبوظبي ودبي وطقس رطب ليلاً

وبعد ليلة من الأمطار الغزيرة في مناطق عدة، شهدت جزر ياس ورامحان في أبوظبي والسلامة في أم القيوين أمطاراً غزيرة الخميس، لم يرد في نشرة المركز الوطني للأرصاد أي ذكر لهطول الأمطار اليوم.