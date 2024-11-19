ضباب كثيف وانخفاض في درجات الحرارة بالإمارات

في حين توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، إلا أن أغلب سكان الدولة يتوقعون طقساً غائمًا جزئياً إلى غائم جزئيًا اليوم. كما من المتوقع أيضًا تشكل بعض السحب الركامية في المناطق الشرقية.