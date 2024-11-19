ضباب كثيف وانخفاض في درجات الحرارة بالإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب.
وأطلقت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأحمر، تحذر فيه المواطنين من تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية حتى الساعة 9.30 صباحا.
للتعرف على المناطق الأكثر تضررا، اطلع على هذه الخريطة التي نشرتها إدارة الأرصاد الجوية:
في حين توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، إلا أن أغلب سكان الدولة يتوقعون طقساً غائمًا جزئياً إلى غائم جزئيًا اليوم. كما من المتوقع أيضًا تشكل بعض السحب الركامية في المناطق الشرقية.
يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية في الجبال ويمكن أن ترتفع إلى 33 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ورغم أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 12 درجة مئوية، إلا أن إدارة الأرصاد الجوية أشارت إلى أن الطقس سيكون رطبًا ليلًا. وستستمر الظروف الرطبة حتى صباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الغربية.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.