ضباب كثيف وانخفاض الرؤية الأفقية في مناطق بالإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين تنبيهًا باللون الأحمر مع استمرار الضباب في تغطية أجزاء من البلاد. ويعني التنبيه باللون الأحمر أن السكان بحاجة إلى توخي أقصى درجات الحذر حيث يمكن أن تصبح الظروف قاسية.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الضبابية مع انتقال الإمارات العربية المتحدة إلى فصل الشتاء، حيث يبدأ الطقس في التحسن مع انخفاض درجات الحرارة إلى 14.7 درجة مئوية. ويمكن أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 34 درجة مئوية في المناطق الساحلية ويمكن أن تنخفض إلى 16 درجة مئوية في الجبال.
مع اقتراب فصل الشتاء، أصبح الضباب الصباحي أمرًا طبيعيًا في الصباح. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأحمر يومي السبت والأحد صباحًا، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية.
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في بعض أجزاء من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفًا بشكل عام وغائم جزئيًا في بعض الأحيان.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا ويستمر حتى صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.