ضباب كثيف وانخفاض الرؤية الأفقية في مناطق بالإمارات

ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الضبابية مع انتقال الإمارات العربية المتحدة إلى فصل الشتاء، حيث يبدأ الطقس في التحسن مع انخفاض درجات الحرارة إلى 14.7 درجة مئوية. ويمكن أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 34 درجة مئوية في المناطق الساحلية ويمكن أن تنخفض إلى 16 درجة مئوية في الجبال.