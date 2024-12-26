ضباب كثيف وأمطار متوقعة في مناطق بالإمارات اليوم

وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 16 و25 درجة مئوية، وفي دبي بين 19 و26 درجة مئوية، وتسجل أدنى درجة حرارة في الدولة 6 درجات مئوية في المناطق الجبلية، وتصل إلى 28 درجة مئوية في المناطق الداخلية.