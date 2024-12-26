ضباب كثيف وأمطار متوقعة في مناطق بالإمارات اليوم
من المتوقع اليوم هطول أمطار على بعض مناطق الدولة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأصدر المركز تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف في أجزاء من البلاد، مع توقع انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس.
وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية.
وتسود أجواء رطبة خلال الليل وصباح الجمعة، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في بعض مناطق الدولة، كما قد يتشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 16 و25 درجة مئوية، وفي دبي بين 19 و26 درجة مئوية، وتسجل أدنى درجة حرارة في الدولة 6 درجات مئوية في المناطق الجبلية، وتصل إلى 28 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.