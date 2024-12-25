ضباب كثيف وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم الخميس المقبل، بسبب امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية، مع بقاء السماء غائمة جزئيا إلى غائمة عموما.