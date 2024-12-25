ضباب كثيف وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات
من المتوقع أن يكون عيد الميلاد ممطراً وعاصفاً بالنسبة لبعض السكان مع توقع هطول الأمطار في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف في العديد من أجزاء البلاد. وحذر المركز السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة 9 صباحًا يوم 25 ديسمبر.
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، والالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية، كما خفضت السرعة إلى 80 كم/ساعة على بعض طرق العاصمة.
أصدرت الأرصاد الجوية أيضًا تنبيهًا باللون الأصفر للظروف القاسية في بحر عمان، مع رياح نشطة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الموج يصل إلى 6 أقدام حتى الساعة 2.30 صباحًا يوم الخميس.
يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في المناطق الشرقية والشمالية والساحلية.
فيما قد تشهد بعض المناطق هطول أمطار، يتحول الطقس إلى رطب ليلاً، ويستمر حتى صباح الخميس، خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم الخميس المقبل، بسبب امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية، مع بقاء السماء غائمة جزئيا إلى غائمة عموما.
وتهب على البلاد يوم الأربعاء رياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تشتد إلى 40 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 28 درجة مئوية في المناطق الداخلية.