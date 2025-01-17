ضباب كثيف وأمطار متفرقة في الإمارات اليوم
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة أن ينتشر الضباب في أجزاء من الدولة، صباح الجمعة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ونشرت شرطة أبوظبي تنبيهات متعددة على موقع X لإخطار السائقين بخفض السرعات على بعض الطرق بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات بشأن الضباب الأحمر والأصفر. ألق نظرة على الخريطة التالية لمعرفة المناطق المتأثرة بالضباب هذا الصباح:
كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة خلال الليل، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تكون الأجواء رطبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على البحر في وقت متأخر من الليل بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ويصبح مضطربا أحيانا غربا ليلا، وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في الركنة، وتصل إلى 25 درجة مئوية في أجزاء أخرى من الدولة، بينما تصل درجات الحرارة القصوى في دبي وأبوظبي والشارقة إلى 25 و24 و25 درجة مئوية في كل منها.