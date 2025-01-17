ضباب كثيف وأمطار متفرقة في الإمارات اليوم

وبشكل عام، من المتوقع أن تكون الأجواء رطبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على البحر في وقت متأخر من الليل بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.