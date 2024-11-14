ضباب كثيف وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم

وتوقعت الهيئة أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر، وأصدرت تنبيها أحمر وأصفرا بشأن الضباب، قائلة إن هناك "فرصة لتشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية من الساعة الثانية صباحا وحتى العاشرة من صباح الخميس".