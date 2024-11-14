ضباب كثيف وأمطار خفيفة متوقعة في الإمارات اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وتوقعت الهيئة أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر، وأصدرت تنبيها أحمر وأصفرا بشأن الضباب، قائلة إن هناك "فرصة لتشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية من الساعة الثانية صباحا وحتى العاشرة من صباح الخميس".
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 35 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 32 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومع ذلك، قد تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية في أبو ظبي، و27 درجة مئوية في دبي، و16 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو السحب فوق بعض المناطق الداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 30 و85% في أبوظبي و30 و80% في دبي.
ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.