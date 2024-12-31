ضباب كثيف وأجواء غائمة جزئياً في الإمارات اليوم
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، صحواً بوجه عام، مع أجواء غائمة جزئياً.
وفي ساعات الصباح الباكر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب في مناطق مختلفة من البلاد.
قم بإلقاء نظرة على المناطق التي ستتأثر بتكوين الضباب هنا:
وبما أن البلاد تتمتع بدرجات حرارة شتوية أكثر برودة، فإن ليلة رأس السنة الجديدة سوف تجلب بعض الرطوبة، ولكن لا يُتوقع هطول أمطار، مما يجعلها مثالية للاحتفالات في الهواء الطلق ومشاهدة الألعاب النارية.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن مستويات الرطوبة سترتفع أيضًا ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، خاصة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية فإن ارتفاع نسبة الرطوبة قد يؤدي إلى تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تتحول إلى شمالية غربية، وتكون الرياح لطيفة تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترا في الساعة، إلا أنها قد تشتد وتصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.
ويكون الطقس في الخليج العربي خفيفا إلى معتدلا، وفي بحر عمان خفيفا.