ضباب في أبوظبي وتوقعات أمطار خفيفة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، رفع حالة التأهب إلى اللون الأصفر بسبب الضباب في مناطق عدة بأبوظبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، محذرا السائقين من احتمال انخفاض الرؤية.