الطقس
ضباب في أبوظبي وتوقعات أمطار خفيفة في الإمارات
يكون الطقس معتدلاً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تزايد الغطاء السحابي في المناطق الشرقية والشمالية.
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، رفع حالة التأهب إلى اللون الأصفر بسبب الضباب في مناطق عدة بأبوظبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، محذرا السائقين من احتمال انخفاض الرؤية.
تم تطبيق التحذير حتى الساعة 9.30 صباحًا، وهذه هي المناطق المتضررة:
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن سكان المناطق الشرقية والشمالية من الإمارات قد يشهدون هطول أمطار خفيفة، لكن الطقس بشكل عام سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال زيادة الغطاء السحابي في بعض الأحيان.
وتستمر الأجواء رطبة ليلا حتى صباح الخميس في بعض المناطق الداخلية والساحلية، وقد يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى تشكل الضباب.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.