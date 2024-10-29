ضباب خفيف ورياح مثيرة للغبار في الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء، تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية في الإمارات.

وبشكل عام يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح من خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وقوية أحيانا فوق البحر.

ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وتهبط درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و33 درجة مئوية في أبوظبي، و34 درجة مئوية في دبي.

ومن المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات، و90% في المناطق الساحلية.