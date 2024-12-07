صلاة الاستسقاء في الإمارات: دعوات للرحمة والمطر وسط أجواء روحانية

وصل "أنجم عفيف"، وهو مهندس في شركة سيارات يعيش في الشارقة، إلى المسجد في منطقة النهدة مبكرًا، برفقة أطفاله الثلاثة، وكلهم على استعداد للانضمام إلى المؤمنين في أداء صلاة الاستسقاء. بالنسبة لعفيف، لم تكن هذه الصلاة مجرد واجب ديني بل كانت لحظة عاطفية عميقة ذكرته بدعوات مماثلة من أجل المطر في مسقط رأسه في بنغالورو بالهند.