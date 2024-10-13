شلالات في الفجيرة وأمطار غزيرة تغمر دبا ورأس الخيمة
هطلت أمطار غزيرة، عصر الأحد، على بعض مناطق الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وسالت مياه الشلالات من جبال الفجيرة، كما هطلت بعض الأمطار على إمارة رأس الخيمة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللونين الأصفر والبرتقالي لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار، على أن يستمر التنبيه حتى الساعة 7.30 مساءً اليوم.
وفي وقت سابق من اليوم، توقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار في الأجزاء الشرقية والشمالية من البلاد بعد ظهر اليوم.
وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف، أصبحت الطرق في مناطق دبا بالفجيرة شبه خالية من الرؤية بسبب الأمطار الغزيرة، شاهد الفيديو أدناه:
وفي بعض المناطق، تبدو سماء الفجيرة غائمة جزئياً مصحوبة ببعض الأمطار، شاهد الفيديو أدناه:
تسببت هذه الأمطار التي هطلت على الفجيرة في تشكل الشلالات في المناطق الجبلية في دبا.
شاهد الفيديو هنا كما شاركه مركز العاصفة:
وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف، تظهر بعض الأمطار وهي تهطل على الطرق المؤدية إلى وادي شعم في رأس الخيمة. شاهد الفيديو أدناه:
في حين تشهد بعض مناطق الدولة هطول أمطار اليوم، سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين في بعض المناطق الساحلية والداخلية. ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية من الدولة وتنخفض إلى 15 في المائة في المناطق الجبلية.
الطقس في الأيام المقبلة
ومن المتوقع حدوث هذه الظروف الممطرة مع بدء موسم الأمطار "الوسمي" في الإمارات العربية المتحدة في منتصف أكتوبر ويستمر حتى السادس من ديسمبر. ويمثل هذا التحول بداية الأشهر الأكثر برودة، والتي تحمل معها أولى علامات الشتاء.
وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تزايد فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية. كما أشارت التوقعات إلى أن الأمطار التي تهطل في الأجزاء الشرقية من البلاد أمر طبيعي في هذا الوقت من العام. وفي حين تستمر الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن تهدأ يوم الثلاثاء.
إن أنماط الرياح في بحر العرب، والتي تدور عادة في اتجاه عقارب الساعة خلال فصل الصيف وتجلب الأمطار الموسمية إلى الساحل الغربي للهند، تمر الآن بحالة انتقالية قبل التحول الكامل إلى تدفق عكس اتجاه عقارب الساعة. ويشير هذا التحول إلى نهاية موسم الرياح الموسمية وبداية محتملة لأمطار الشتاء في مناطق مثل الصومال في القرن الأفريقي.
خلال هذا التغير في اتجاه الرياح، قد تتشكل أنظمة أصغر مثل المنخفضات المدارية. ومن بين أنظمة الضغط المنخفض التي قد تتطور إلى منخفض مداري النظام الواقع جنوب بحر العرب بالقرب من الساحل الغربي للهند. ومن المتوقع أن يتحرك هذا النظام نحو وسط بحر العرب ويزداد عمقًا يومي 14 و15 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يتجه منخفض مداري آخر على طول سواحل سلطنة عمان نحو اليمن، ورغم أنه لن يؤثر على الإمارات بشكل مباشر، إلا أن سلطنة عمان ستشهد أمطارا غزيرة يوم الثلاثاء، وقد تصل بعض الأمطار الخفيفة إلى الإمارات بحلول الأربعاء.
وأشارت التوقعات الجوية أيضاً إلى أنه باستثناء هطول أمطار قصيرة محتملة حول العين، فمن المرجح أن يكون هناك عدد أقل من الأمطار في المناطق الشرقية من الإمارات مقارنة بالأيام السابقة، حيث تتجه الرياح أكثر إلى سلطنة عمان.