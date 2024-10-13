شلالات في الفجيرة وأمطار غزيرة تغمر دبا ورأس الخيمة

هطلت أمطار غزيرة، عصر الأحد، على بعض مناطق الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وسالت مياه الشلالات من جبال الفجيرة، كما هطلت بعض الأمطار على إمارة رأس الخيمة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللونين الأصفر والبرتقالي لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار، على أن يستمر التنبيه حتى الساعة 7.30 مساءً اليوم.