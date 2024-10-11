شلالات رائعة تتشكل في جبال الإمارات عقب أمطار غزيرة
ضربت عاصفة برد مصحوبة بأمطار غزيرة أجزاء من الإمارات العربية المتحدة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد قد أصدرت في وقت سابق من يوم الخميس تنبيهًا باللون الأصفر.
,شهدj الفجيرة هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في تجمع المياه على الطرق. ويمكن رؤية السيارات وهي تخوض في مياه الفيضانات الضحلة، وترش المياه أثناء مرورها. كما استعدت السلطات في جميع أنحاء الإمارة لمساعدة السكان على الطريق من خلال توجيه حركة المرور.
في مقطع فيديو نشره مركز العاصفة، يمكن رؤية أمطار غزيرة بينما كان الشخص الذي يقوم بالتصوير يحيي الآخرين الذين يمرون بالسيارة. شاهد الفيديو أدناه:
وفي وقت سابق من يوم أمس، تأثرت المنطقة الشرقية في الإمارات العربية المتحدة بمثل هذا الطقس، حيث ضربت حبات البرد أجزاء من الشارقة، وهطول أمطار غزيرة في رأس الخيمة.
نشر مركز العاصفة على موقع X مقاطع فيديو لتساقط حبات البرد في الشارقة. ألق نظرة على الفيديو أدناه:
إلى جانب عاصفة البرد في بعض المناطق، شهدت البلاد أمطاراً غزيرة في وقت سابق أمس، مما أدى إلى تشكل الشلالات في المناطق الجبلية. وعلى الطريق المؤدي إلى حتا، استمتع سائقو السيارات بمشاهدة الشلالات الرائعة أثناء مرورهم عبر الجبال. شاهد الفيديو الملتقط على الطريق الخلاب أدناه:
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق أمس بأنه يراقب حاليًا نظام ضغط منخفض من المتوقع أن يتطور إلى منخفض مداري خلال الأسبوع القادم.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً للمواطنين والمقيمين بشأن تشكل منخفض جوي في جنوب بحر العرب قرب الساحل الغربي للهند، متوقعاً أن يتحرك باتجاه وسط بحر العرب ويتعمق أكثر في يومي 14 و15 أكتوبر.
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الظواهر الاستوائية غالبًا ما تتعرض لتغيرات سريعة ومفاجئة، وأنه سيعمل على تحديث الحالة بشكل دوري.