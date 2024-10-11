شلالات رائعة تتشكل في جبال الإمارات عقب أمطار غزيرة

إلى جانب عاصفة البرد في بعض المناطق، شهدت البلاد أمطاراً غزيرة في وقت سابق أمس، مما أدى إلى تشكل الشلالات في المناطق الجبلية. وعلى الطريق المؤدي إلى حتا، استمتع سائقو السيارات بمشاهدة الشلالات الرائعة أثناء مرورهم عبر الجبال. شاهد الفيديو الملتقط على الطريق الخلاب أدناه: