شلالات خورفكان تتدفق بفعل الأمطار الغزيرة
هطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق الشرقية من الإمارات، عصر اليوم الاثنين، ما أدى إلى جريان المياه في جبال خورفكان بالشارقة، كما هطلت بعض الأمطار على مناطق طريق وادي الحلو بالشارقة.
وفي وقت سابق من اليوم، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في البلاد صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد إلى بعض المناطق الجنوبية، وقد تكون رعدية أحيانا.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللونين الأصفر والبرتقالي لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
في مقطع فيديو نشره مركز العاصفة، تظهر الشلالات وهي تتدفق عبر هذا الجبل بينما تهطل الأمطار على طريق خورفكان. شاهد الفيديو أدناه:
مع استمرار هطول الأمطار على طريق خورفكان، يمكن رؤية شلال آخر يتدفق عبر هذا الجبل.
شاهد الفيديو أدناه كما شاركه مركز العاصفة:
وتظهر الأمطار وهي تتساقط على هذه المنطقة من طريق خورفكان المتجه نحو الساحل الشرقي.
شاهد الفيديو هنا كما شاركه مركز العاصفة:
فيما هطلت الأمطار في بعض مناطق الدولة، من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً ويستمر حتى صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
استشارة السلامة
ونصحت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية السكان في الأجزاء الشرقية من البلاد بالابتعاد عن المناطق المنخفضة لأن هذه المواقع معرضة للفيضانات المفاجئة.
وحثت إدارة الأرصاد الجوية السكان أيضًا على تجنب القيادة إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي الحالات التي يتعين عليهم فيها القيادة، يُحث السكان على توخي اليقظة وممارسة الحذر عند القيادة. وعندما تنخفض الرؤية، من المهم تشغيل أضواء الشعاع المنخفض. كما يُذكَّر السكان باتباع توقعات الطقس والاستعداد للامتثال للتعليمات