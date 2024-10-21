شلالات خورفكان تتدفق بفعل الأمطار الغزيرة

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في البلاد صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد إلى بعض المناطق الجنوبية، وقد تكون رعدية أحيانا.