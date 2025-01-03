شرطة دبي تدعوالسائقين للقيادة بحذر مع هطول الأمطار
هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من دبي، اليوم الجمعة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، ونصح السائقين بتوخي الحذر الشديد.
وشهدت مناطق أم سقيم وجميرا والصفا والجداف هطول بعض الأمطار في الصباح الباكر.
توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم هطول أمطار على عدة مناطق، مع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية من الإمارات.
وجهت شرطة دبي سائقي السيارات بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء هطول الأمطار، حيث حددت بعض القواعد التي يجب اتباعها أثناء هطول الأمطار مثل:
قم بتشغيل المصابيح الأمامية ذات الشعاع المنخفض
التحقق من الفرامل بعد القيادة عبر المياه
الابتعاد عن الوديان والمناطق المغمورة بالمياه
تأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل
قم بالقيادة بشكل أبطأ وابتعد عن حافة الطريق
استخدم إعدادات الهواء الخارجي لإيقاف الضباب على الزجاج الأمامي
التحقق من تحديثات الطقس من المصادر الرسمية فقط
ونصحت السائقين أيضاً بالبقاء في حالة تأهب وتوقع أخطاء الآخرين والاتصال بالرقم 901 في الحالات غير الطارئة و999 في حالة الطوارئ.