شتاء بارد وأمطار متوقعة: درجات الحرارة تنخفض إلى 12 درجة مئوية في الإمارات

وأضاف حبيب:"من المتوقع أن يكون هناك أمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد. وفي حين أن فرص هطول الأمطار في دبي نفسها ضئيلة، والجزر وفوق البحر، إلا أن هناك احتمالية كبيرة لهطول الأمطار، إلى جانب مناطق مثل رأس الخيمة، والجزء الشمالي من أم القيوين، وربما المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وسيكون البحر هائجًا، مصحوبًا برياح شمالية غربية قوية".