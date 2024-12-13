شتاء بارد وأمطار متوقعة: درجات الحرارة تنخفض إلى 12 درجة مئوية في الإمارات
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى 12 درجة مئوية في الأسابيع المقبلة مع تحول البلاد إلى طقس شتوي أكثر برودة. قد يكون من المفيد أيضاً الاحتفاظ بمظلة حيث سيؤدي هذا التغيير إلى هطول بعض الأمطار والظروف العاصفة، وفقاً لخبير من المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وقال خبير المناخ الدكتور أحمد حبيب لصحيفة الخليج تايمز الخميس: "ابتداء من 16 ديسمبر، ستشهد المنطقة رياح شمالية غربية مصحوبة بكتل هوائية أكثر برودة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بمقدار 5-7 درجات مئوية، بدءًا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى بقية أنحاء الدولة.
"وتستمر درجات الحرارة العظمى في الإمارات تدريجياً في حدود 25-26 درجة مئوية، والصغرى عند 12 درجة مئوية."
وشهدت البلاد هذا الأسبوع هطول أمطار في بعض المناطق الشرقية والشمالية، ما دفع الجهات المعنية إلى إصدار تنبيهات حمراء وصفراء بسبب احتمال تشكل الضباب، مما قد يقلل بشكل كبير من الرؤية الأفقية.
نهاية أسبوع ممطرة مقبلة
ومن المتوقع أن تشهد نهاية الأسبوع هطول المزيد من الأمطار، حيث ستكون الأيام غائمة جزئيا إلى غائمة على فترات، مع احتمال هطول أمطار في المناطق الشرقية مثل العين، والمناطق الشمالية مثل رأس الخيمة.
ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتزايد أحيانا وتسبب إثارة الغبار خلال النهار.
وأضاف حبيب:"من المتوقع أن يكون هناك أمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد. وفي حين أن فرص هطول الأمطار في دبي نفسها ضئيلة، والجزر وفوق البحر، إلا أن هناك احتمالية كبيرة لهطول الأمطار، إلى جانب مناطق مثل رأس الخيمة، والجزء الشمالي من أم القيوين، وربما المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وسيكون البحر هائجًا، مصحوبًا برياح شمالية غربية قوية".
متى يبدأ الشتاء؟
ويبدأ فصل الشتاء رسمياً في الإمارات العربية المتحدة في 22 ديسمبر. وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، كانت الفترة الأبرد في البلاد ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 يناير.
وبحسب التقويم الخليجي التقليدي، ينقسم فصل الشتاء إلى فترتين رئيسيتين: "أربعة في المري" و"أربعة في العقربي"، وتستمر كل منهما 40 يوماً. وتبدأ "أربعة في المري" في حوالي 28 ديسمبر/كانون الأول، وتتميز بالبرد الشديد وهطول الأمطار.
"يبدأ فصل الشتاء في الإمارات يوم 22 ديسمبر، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً طيلة شهري ديسمبر ويناير، إلا أن ذلك قد يختلف بحسب الظروف الجوية، مثل اتجاه وطبيعة الكتلة الهوائية القادمة، حيث ستؤثر الكتل الهوائية الباردة، خاصة في الليل، على المناطق الداخلية من الدولة."
وذكر خبير الأرصاد الجوية المخضرم أنه قبل حوالي عامين إلى ثلاثة أعوام، شهد المركز شتاء جافًا مشابهًا لموسم 2023-2024، وخاصة في عام 2001. وأوضح أن هطول الأمطار خلال تلك الفترة كان ضئيلًا، مع هطول أمطار غير متكررة.
وأضاف حبيب أن "هطول الأمطار خلال هذه الفترة (العام الحالي) يتأثر بعدة عوامل، ففي حين أن موسم الشتاء يجلب عمومًا فرصة أعلى لهطول الأمطار، فإن حدوثها الفعلي يعتمد على الظروف الجوية المحددة في ذلك الوقت".