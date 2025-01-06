سكان الإمارات يطاردون الجليد في العين ورأس الخيمة
مع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى ما يقرب من الصفر، ذهب العديد من السكان لمطاردة الجليد. وفي حين كان البعض محظوظاً بما يكفي لرؤية لمحات من الجليد، تمكن آخرون من تجربة درجات حرارة تقترب من التجمد شخصياً.
غادر نزار أحمد، المقيم في الشارقة، منزله في الساعة 11.30 مساء يوم السبت مع سبعة من أصدقائه للتنزه في جبل جيس قبل شروق الشمس يوم الأحد. وقال: "لقد وصلنا إلى آخر نقطة يمكن للسيارات الوصول إليها في حوالي الساعة الواحدة صباحًا وصعدنا". "وصلنا إلى أعلى قمة في حوالي الساعة 4 صباحًا. ومع ذلك، سجلنا أدنى درجة حرارة بلغت -2.5 درجة مئوية قبل شروق الشمس مباشرة".
وقال نزار الذي يذهب كثيرا لمطاردة المطر والجليد إنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة فإن تشكل الجليد كان محدودا. ويتذكر "عندما ذهبنا العام الماضي كانت السماء ممطرة في الليلة السابقة مما أدى إلى تشكل كتل ثلجية في كل أنحاء المنطقة. أما هذا العام فلم يكن هناك أمطار. ومع ذلك، في طريقنا إلى أسفل لاحظنا وجود قطعة بلاستيكية تجمع عليها الندى طوال الليل. وعلى تلك القطعة كان هناك الكثير من الجليد الذي بدا وكأنه ثلج".
تشهد درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 1.8 درجة مئوية، إلا أنه وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً يوم الاثنين.
تجربة الطقس البارد
توجه محمد سجاد، المقيم في دبي والذي يدير حساب @uaeweatherman الشهير على موقع إنستغرام، بسيارته مع مجموعة من المهتمين بالطقس إلى ركنة في العين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وقال إنهم تمكنوا من تجربة درجات حرارة منخفضة بلغت 2.9 درجة مئوية. وأضاف: "كنا نتوقع رؤية الصقيع لأننا شهدناه من قبل، لكن هذا العام لم نكن محظوظين". "هذا يرجع بشكل أساسي إلى أن درجات الحرارة المنخفضة استمرت لمدة خمس دقائق فقط".
وأضاف أن الناس الذين توجهوا إلى هناك في موكب يضم أكثر من 30 سيارة، ذهبوا على أتم الاستعداد للاستمتاع بالطقس البارد. وقال: "ارتدى الجميع ملابس سميكة لتجربة الطقس البارد. كما أشعلنا النار ووقفنا حولها للتدفئة".
وقال سجاد إنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الاثنين، إلا أن هناك فرصة لهطول الأمطار يوم الخميس. وقال: "وفقًا للخرائط الجوية، فإن الأمطار ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى".
صنع الشاي
توجه "ساجي سهاديفان"، المقيم في الشارقة، وعائلته برفقة ثلاث عائلات أخرى إلى جبل يبير في الصباح الباكر من يوم السبت للاستمتاع بالطقس البارد. وقال: "وصلنا إلى هناك حوالي الساعة 5.30 صباحًا وقضينا هناك بضع ساعات. تراوحت درجات الحرارة بين الصفر ودرجة واحدة طوال الوقت الذي قضيناه هناك".
ذهبت العائلات التي تعشق المغامرة إلى قمة الجبل استعدادًا لتجربة لا تُنسى. قال: "أخذنا موقدنا وطهونا لأنفسنا وجبة. صنعنا شاي الكرك والدوسا (فطائر الأرز) من هناك لتناول الإفطار. كانت تجربة رائعة حقًا".
وأضاف ساجي أن الطرق المؤدية إلى جبل يبير تحسنت بشكل كبير، ما جعله موقعاً يسهل الوصول إليه للغاية لمحبي المغامرة مثله.