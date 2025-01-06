سكان الإمارات يطاردون الجليد في العين ورأس الخيمة

وقال نزار الذي يذهب كثيرا لمطاردة المطر والجليد إنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة فإن تشكل الجليد كان محدودا. ويتذكر "عندما ذهبنا العام الماضي كانت السماء ممطرة في الليلة السابقة مما أدى إلى تشكل كتل ثلجية في كل أنحاء المنطقة. أما هذا العام فلم يكن هناك أمطار. ومع ذلك، في طريقنا إلى أسفل لاحظنا وجود قطعة بلاستيكية تجمع عليها الندى طوال الليل. وعلى تلك القطعة كان هناك الكثير من الجليد الذي بدا وكأنه ثلج".