رياح نشطة وبحر هائج وضباب في بعض مناطق الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر اليوم الاثنين 3 فبراير، بسبب البحر الهائج والرياح النشطة التي تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وتهب في اتجاه الشمال الغربي.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون هائجاً مع أمواج تصل إلى 6 أقدام في الخليج العربي من الساعة 12.20 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 6 مساءً يوم الاثنين. ويشير التنبيه الأصفر إلى أنه يجب على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.
ويتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا، مع ظهور السحب المنخفضة فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل أحيانا إلى 40 كم/س.
ومن المتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومعتدلاً يتحول إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.
وتبلغ درجة الحرارة العظمى والصغرى في دبي 23 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي.
وفي أبوظبي، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 22 و15 درجة مئوية على التوالي.