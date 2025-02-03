رياح نشطة وبحر هائج وضباب في بعض مناطق الإمارات

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون هائجاً مع أمواج تصل إلى 6 أقدام في الخليج العربي من الساعة 12.20 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 6 مساءً يوم الاثنين. ويشير التنبيه الأصفر إلى أنه يجب على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.