رياح نشطة وبحر هائج وأجواء مغبرة في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر اليوم الجمعة بسبب البحر الهائج والرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
وأصدرت الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر بسبب الرياح والبحر الهائج، مشيرة إلى أن البحر سيكون هائجاً مع أمواج تصل إلى 6 أقدام في بحر عمان حتى الساعة 6 من صباح السبت 30 نوفمبر.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية يوم الخميس أيضاً إلى أن البحر سيكون هائجًا مع أمواج تصل إلى 10 أقدام في الخليج العربي من الساعة 7 صباحًا يوم الأحد 1 ديسمبر. ويعني التنبيه البرتقالي أنه يجب على المرء أن يكون في حالة تأهب والامتثال للنصيحة الصادرة عن السلطات.
ويتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا، وقد يتحول إلى مغبر جزئيا في بعض الأحيان، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتستمر الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تنشط أحياناً خاصة فوق البحر، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال في أنحاء الدولة مما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.
حذرت نشرة جوية سابقة من إدارة الأرصاد الجوية السكان من العواصف الرملية والأمطار ابتداء من اليوم وحتى الجمعة.
تظهر اليوم سحب منخفضة فوق بعض المناطق، ويتوقع انخفاض ملموس آخر في درجات الحرارة، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي، وقد تصل إلى 31 درجة مئوية في الفجيرة.
ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومعتدلاً إلى مضطرب في بحر عمان.