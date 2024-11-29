رياح نشطة وبحر هائج وأجواء مغبرة في الإمارات

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية يوم الخميس أيضاً إلى أن البحر سيكون هائجًا مع أمواج تصل إلى 10 أقدام في الخليج العربي من الساعة 7 صباحًا يوم الأحد 1 ديسمبر. ويعني التنبيه البرتقالي أنه يجب على المرء أن يكون في حالة تأهب والامتثال للنصيحة الصادرة عن السلطات.