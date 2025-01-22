رياح قوية وارتفاع في درجات الحرارة اليوم في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 22 يناير، طقسا مغبرا وغائما جزئيا. كما أصدر المركز تنبيها باللون الأصفر للرياح والبحر الهائج، يستمر حتى الساعة 2.30 مساء اليوم.
وتشهد البلاد رياح نشطة إلى قوية أحيانا، مع هبات تصل سرعتها إلى 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد ترتفع أحيانا إلى 40 كيلومترا في الساعة. كما تشهد البلاد أجواء مضطربة في بحر عمان، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر.
وبينما تشهد البلاد درجات حرارة شتوية باردة في الآونة الأخيرة، أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الأربعاء.
وتتوقع هذه الرياح القوية إثارة الغبار في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية فوق بعض المناطق الشرقية والداخلية.
ويكون البحر متوسطا، يتحول إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.