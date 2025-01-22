رياح قوية وارتفاع في درجات الحرارة اليوم في الإمارات

وتشهد البلاد رياح نشطة إلى قوية أحيانا، مع هبات تصل سرعتها إلى 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد ترتفع أحيانا إلى 40 كيلومترا في الساعة. كما تشهد البلاد أجواء مضطربة في بحر عمان، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر.