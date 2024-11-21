رفع مستوى التنبيهات بسبب الضباب في مناطق بالإمارات

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من الضباب في منطقة الظفرة، اعتبارا من الساعة 6.45 صباحا، وسيستمر حتى الساعة 9.30 صباحا. وحثت إدارة الأرصاد الجوية السائقين الذين يقودون سياراتهم في الصباح على توخي الحذر الشديد حيث من المتوقع أن يواجهوا ضعف الرؤية.