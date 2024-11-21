رفع مستوى التنبيهات بسبب الضباب في مناطق بالإمارات
تم رفع مستوى التنبيهات الحمراء والصفراء في بعض المناطق ضواحي أبوظبي بسبب الظروف الضبابية صباح الخميس.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من الضباب في منطقة الظفرة، اعتبارا من الساعة 6.45 صباحا، وسيستمر حتى الساعة 9.30 صباحا. وحثت إدارة الأرصاد الجوية السائقين الذين يقودون سياراتهم في الصباح على توخي الحذر الشديد حيث من المتوقع أن يواجهوا ضعف الرؤية.
وفيما يلي خريطة للمناطق المتضررة:
بصفة عامة، يتوقع المواطنون في جميع أنحاء البلاد طقساً غائماً جزئياً، مع توقع غطاء سحابي أكثر كثافة في الشرق بعد الظهر، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ويستمر الطقس رطبا ليلا حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.
أما الموج في الخليج العربي وبحر عمان فسيكون خفيفا.