ذوبان الجليد في القطب الجنوبي يزيد من الأعاصير في الإمارات بنسبة 36%
إن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تغيير أنماط الطقس، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة بنسبة 36% في الأعاصير في شبه الجزيرة العربية.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش ورشة عمل برنامج أبحاث القارة القطبية الجنوبية الإماراتية يوم الأربعاء، أكد "مونيكومار راماكريشنان"، مستشار رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور عبد الله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على الحاجة الملحة لإجراء البحوث في المناطق القطبية، مشدداً على التأثيرات العميقة لتغير المناخ.
"الطقس ليس له حدود"
وأوضح أن منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات، تتأثر بهذه القضايا وتواجه تهديدات محددة تتعلق بالأمن المائي والغذائي.
"إذا حدث أي تغيير في كتلة الجليد - سواء كان ذلك بالخسارة أو الزيادة - فسوف يؤثر ذلك على الطقس والمناخ في جميع المناطق. على سبيل المثال، سوف يغير ذلك من تيارات المحيطات والدورات الجوية العالمية. وعندما يتغير، فإنه سوف يغير الطقس تمامًا في المناطق الأخرى. على سبيل المثال، شبه الجزيرة العربية خاضعة للدورة الجوية العالمية. وسوف تؤثر الرياح الموسمية الهندية على الإمارات العربية المتحدة أو أي تغيير في المرتفع السيبيري سيكون له تأثير هنا وأي تغييرات في أجزاء أخرى من أوروبا سيكون لها تأثير أيضًا. الطقس ليس له حدود."
وأضاف راماكريشنان "لذلك فإن التغيرات في كتلة الجليد ستغير الدورة العالمية، والتي بدورها تؤثر على الدورة المتوسطة المستوى، مما يؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط والمناطق الاستوائية. وحتى الزيادة المثيرة للقلق في تكوين الأعاصير هي مثال على ذلك. في الوقت الحاضر، نشهد زيادة بنسبة 36 في المائة في تكوين الأعاصير في بحر العرب. كل هذه الأمور مترابطة".
تتشكل من خلال الحياة اليومية للناس
وقال خبراء آخرون إن توصيل الأهمية العالمية للقارة القطبية الجنوبية إلى عامة الناس ينبغي أن يكون على رأس الأولويات. ولابد من تطوير سرديات توضح بوضوح تأثير كل منطقة وكيف تتشكل هذه الأهمية من خلال الحياة اليومية للناس.
قال الدكتور "تشانغ وينجيان"، مستشار الشؤون الدولية في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "تحت الأولويات الست لعلوم القطب الجنوبي، هناك ما يسمى بـ "الامتداد العالمي للغلاف الجوي في القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي". وخاصة في السنوات العشرين إلى الثلاثين الماضية، نرى أن تغير المناخ أثر بشكل كبير ليس فقط على منطقة القطب الجنوبي ولكن أيضًا على العكس. نحن نحاول معرفة التغييرات في المناطق القطبية وخاصة في القطب الجنوبي ".
وأضاف: "هناك بعض الارتباط بالأحداث المؤقتة في دول خطوط العرض المتوسطة مثل الإمارات العربية المتحدة. لقد شهدنا أحداثًا جوية متطرفة مماثلة في الماضي، لكننا نكافح للعثور على الارتباط عن بعد (أنماط الطقس أو المناخ في منطقة واحدة تؤثر على الظروف في منطقة أخرى). إن الانحباس الحراري العالمي أو ارتفاع درجة الحرارة عبر المحيط والنهر الجوي له تأثير عبر المناطق لأن تغير المناخ في أي مكان لا يبقى هناك فحسب، بل له صلة واسعة حقًا ".
كيف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على سكان هذه المنطقة؟
وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولون من جامعات الإمارات إلى أن جزءاً كبيراً من مياه العالم مخزن حالياً في المحيطات. وأشاروا إلى أنه قبل 50 ألف عام كان معظم الجليد موجوداً أيضاً في المحيطات، ولكن مع مرور الوقت بدأ مستوى سطح البحر في الارتفاع.
وقالت الدكتورة عائشة السويدي، الأستاذة المشاركة في قسم علوم الأرض بجامعة خليفة: "مع ارتفاع مستوى سطح البحر، نشهد الكثير من تسرب المياه إلى المناطق الساحلية. في الماضي، كان التأثير أقل. اليوم، تعيش نسبة كبيرة من سكان العالم على الساحل. ويحدث ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الأنهار الجليدية وذوبان الجليد البحري، لذلك مع ذوبان الجليد البحري وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال العالية، سيرتفع مستوى سطح البحر لأن تلك المياه قد تم حبسها داخل الجليد".
وأضافت أن "ارتفاع مستويات سطح البحر ــ ليس بمقدار سنتيمتر واحد فقط بل عشرات السنتيمترات ــ سيجعل المدن الواقعة على طول الأنهار والسواحل تجد أن مناطقها المأهولة بالسكان أصبحت غير صالحة للسكن. وسوف تواجه هذه المدن توغلات مائية كبيرة".
وأشارت السويدي إلى أنه مع ارتفاع منسوب مياه البحار، هناك أيضًا تغيرات ملحوظة في أنماط الطقس، مثل التحولات في هطول الأمطار وزيادة شدة الأعاصير، والتي لوحظت بالفعل هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ترتفع درجات الحرارة العالمية.
مزيد من الأيام الضبابية والمغبرة
"لقد شهدنا العديد من الأحداث المتطرفة هنا في الإمارات العربية المتحدة في الماضي. ويرجع ذلك إلى تغير المناخ على مستوى العالم والتغيرات في تكثيف أنماط الطقس والدورات الهيدرولوجية (هطول الأمطار)."
وأضافت: "لذا، فإننا نشهد المزيد من الأيام الضبابية والمغبرة، ومن الواضح أن معظم سكاننا يعيشون أيضًا على طول الساحل. مدينة أبوظبي هي مدينة ساحلية، وشاطئ الراحة، وخليج ياس، والسعديات، ودبي، والشارقة، والفجيرة، ورأس الخيمة... نحن جميعًا نجلس على مناطق ساحلية. لذا مع ارتفاع مستوى سطح البحر، لن تتغير أنماط الطقس لدينا فحسب، بل ستتأثر مدننا الساحلية أيضًا بهذا".