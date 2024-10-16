ذوبان الجليد في القطب الجنوبي يزيد من الأعاصير في الإمارات بنسبة 36%

إن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تغيير أنماط الطقس، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة بنسبة 36% في الأعاصير في شبه الجزيرة العربية.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش ورشة عمل برنامج أبحاث القارة القطبية الجنوبية الإماراتية يوم الأربعاء، أكد "مونيكومار راماكريشنان"، مستشار رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور عبد الله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على الحاجة الملحة لإجراء البحوث في المناطق القطبية، مشدداً على التأثيرات العميقة لتغير المناخ.