درجة حرارة قياسية 1.8 مئوية في جبل جيس صباح اليوم

وبعد أن انخفضت درجة الحرارة إلى ما يقرب من 1.9 درجة مئوية في بعض المناطق يوم السبت، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه في الساعة 1.30 من صباح الأحد، تم تسجيل درجة حرارة باردة بلغت 1.8 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.

ورغم برودة الطقس في فصل الشتاء، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة الأحد وحتى صباح الاثنين، وخاصة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.