درجة حرارة قياسية 1.8 مئوية في جبل جيس صباح اليوم
يتوقع تشكل الضباب يوم الأحد 5 يناير، في بعض مناطق الدولة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشار المركز إلى أن الطقس من المتوقع أن يظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام على مختلف مناطق الدولة.
وبعد أن انخفضت درجة الحرارة إلى ما يقرب من 1.9 درجة مئوية في بعض المناطق يوم السبت، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه في الساعة 1.30 من صباح الأحد، تم تسجيل درجة حرارة باردة بلغت 1.8 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.
ورغم برودة الطقس في فصل الشتاء، فمن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة الأحد وحتى صباح الاثنين، وخاصة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وقد يؤدي هذا الارتفاع في نسبة الرطوبة إلى تشكل الضباب، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
وتهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.